Tragedia a Savona, donna precipita da una palazzina in via Garroni: deceduta

Savona. Tragedia, questa mattina, pochi minuti dopo le 6, in via Garroni, a Savona, dove una donna è deceduta dopo una caduta di diversi metri.

Stando a quanto riferito, è precipitata da una palazzina e la caduta, avvenuta all’interno di un giardino privato, è stata fatale.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento di ambulanza, della croce Oro Mare, e automedica del 118. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia. Al momento le indagini sono in corso e non si conoscono ancora le cause dell’accaduto. Tra le ipotesi anche quella del gesto volontario.