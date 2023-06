Tpl Linea, Vincenzo Franceri: “Ogni azione inizia dall’ascolto, tutti contribuiscono con le proprie competenze”

Savona. “Ogni azione inizia dall’ascolto, tutti contribuiscono con le proprie competenze“. Con queste parole si è presentato il neo presidente di Tpl Linea Vincenzo Franceri. Franceri, nominato questa mattina a larga maggioranza (esclusi i sindaci di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa, anche per Toirano, e di Varazze Luigi Pierfederici) dall’assemblea dei soci.

Alle 15.30 il sindaco di Savona Marco Russo e il presidente della Provincia Olivieri hanno accompagnato il neo presidente in visita in azienda: “Ringrazio chi mi ha nominato dandomi questa possibilità”, ha aggiunto Franceri.

In questa fase si sta concludendo l’affidamento in house a Tpl da parte della Provincia per il servizio di trasporto pubblico locale. Franceri dovrà risolvere anche alcuni problemi, tra questi il rinnovo mezzi, la manutenzione degli autobus e i salari, oltre alla necessità di reperire ulteriori risorse per gli investimenti.

Gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono l’avvocato Gabriele Vercelli, l’ex sindaco di Loano Luigi Pignocca, l’avvocato Loredana Scalmana e l’amministratore delegato di Gtt Serena Lancione.