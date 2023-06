Tpl Linea, via libera al bilancio 2022: attesa su fondi Pnrr e ristori

Provincia. Oltre alla nomina del nuovo presidente e del nuovo Cda, l’assemblea dei soci di TPL Linea ha varato anche il bilancio 2022, che era stato a sua volta approvato dal precedente Consiglio di amministrazione. Un bilancio di esercizio sul quale ha inciso l’attuale situazione di incertezza legati ai ristori e alle risorse indicate nel Fondo Trasporti, cifre significative nell’ambito del consueto documento economico-finanziario dell’azienda di trasporto savonese.

Ecco i dati esposti dal precedente Cda: 450 mila euro sul Fondo Nazionale Trasporti, 200 mila euro in merito alle misure sul caro carburante e sul caro energia; infine la chiusura dei ristori 2021 legati al Covid per i mancati ricavi da bigliettazione, altri 600 mila euro. In tutto 1 mln e 250 mila euro. E gli stanziamenti sul 2023 sono ancora incerti, ma essenziale per dare corpo all’affidamento in house e per attuare il nuovo piano industriale.

Il bilancio di esercizio 2022 registra complessivamente una perdita pari a 1,45 milioni di euro. Per gli anni a seguire si presume, comunque, una ripresa e una netta risalita. La gestione dell’anno passato è stata infatti influenzata dall’emergenza epidemiologica e dalla crisi economica globale conseguente alla guerra russo-ucraina: TPL Linea, al pari delle altre aziende di trasporto locale, ne ha risentito inevitabilmente i contraccolpi, con particolare riferimento all’aumento esponenziale del costo del carburante per la circolazione del parco mezzi, questo senza alterare il servizio per l’utenza e senza aumenti tariffari.

Nella relazione viene sottolineato come: “Nonostante il difficile contesto operativo, nel bilancio emergono investimenti sul parco rotabile di linea: 3 autobus urbani corti; 1 autobus urbano 18 metri; 1 autobus extraurbano 10 metri; 1 autobus extraurbano corto; 3 autobus extraurbani corti. Inoltre la società, nel 2022 e nei primi mesi del 2023, ha proseguito il proprio progetto di rinnovamento dei mezzi effettuando consistenti ordini: 9 autobus elettrici, con relative stazioni di ricarica, che verranno consegnati nel mese di giugno 2023; 1 autobus a gasolio urbano 18 metri e n. 1 autobus urbano 10 metri: la consegna è prevista rispettivamente per ottobre e maggio 2023; 5 bus elettrici con relative stazioni di ricarica”.

Tra gli aspetti fondamentali del settore i fondi relativi al capitolo del Pnrr dedicato alla mobilità urbana ed extraurbana: le risorse previste per il trasporto pubblico locale nel savonese ammontano a 4,2 mln di euro, cifre senz’altro significativi rispetto a quanto indicato nel rinnovo del parco mezzi, tuttavia l’entrata delle altre risorse sono indispensabili per i conti aziendali.

“I finanziamenti stabiliti hanno l’obiettivo di garantire continuità rispetto a quanto già attuato dall’azienda savonese in questi anni, portando in servizio per l’utenza nuovi e moderni bus. Il percorso di restyling è ancora da completare, ma la cifra stanziata permetterà di procedere al completo restyling di tutte le tipologie di autobus in circolazione sulle linee savonesi, nel segno della sostenibilità ambientale e nell’ambito della nuova governance del settore con l’affidamento in house del servizio a livello provinciale”.

D’altronde l’attuazione del piano industriale non può prescindere da una offerta valorizzata da nuovi e moderni bus. In parallelo resta la progettualità legata ai nuovi mezzi elettrici, in primis con l’hub industriale nel finalese per sviluppare il complessivo processo di elettrificazione del trasporto locale.

Ora, per i nuovi vertici aziendali la sfida di un confronto serrato anche con la Regione Liguria per traguardare tutto il pacchetto di stanziamenti e avere, quindi, l’opportuna solidità per proseguire nel percorso di rinnovamento tracciato negli ultimi anni.