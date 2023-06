TPL Linea: riparte il servizio navetta per il parco acquatico “Le Caravelle”

Ceriale. TPL Linea rinnova anche quest’anno, nell’estate 2023, il servizio di bus-navetta di per il parco acquatico “Le Caravelle” di Ceriale, che prenderà il via nei giorni 2-3-4 giugno, in occasione dell’apertura per il ponte e, a seguire, dal 10 giugno al 10 settembre 2023 per tutta la stagione estiva.

Sarà quindi riattivato il servizio di collegamento fra la stazione FS di Albenga e il parco acquatico cerialese.

Si conferma, anche quest’anno, la fermata presso S. Rocco (Ceriale).

Titoli di viaggio utilizzabili:

– biglietto unico di andata e ritorno (sia per la partenza dalla Stazione FF.SS. di Albenga, sia dalla fermata di Ceriale San Rocco), contraddistinto dal colore verde e dai loghi TPL/Caravelle, venduto dalla rivendita della stazione FS di Albenga e dal personale TPL, al costo di € 3,00. Il biglietto dovrà essere obliterato al momento della salita, un’unica volta;

– biglietto valido per il solo viaggio di ritorno, contraddistinto dal colore bordeaux e dai loghi TPL/Caravelle, venduto dal personale TPL, al costo di € 1,50. Il biglietto dovrà essere obliterato al momento della salita.

TPL Linea è quindi pronta a consolidare la collaborazione con il parco acquatico cerialese e il servizio navetta per i visitatori della nota attrazione estiva.

“Un servizio di trasporto apprezzato dai visitatori e dell’utenza grazie ai diversi orari della programmazione dei bus dedicati: una offerta che riesce a incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico” afferma la presidente di TPL Linea Simona Sacone .

“Una esperienza ormai consolidata negli anni, dunque, e che rientra nei servizi commerciali dell’azienda di trasporto savonese con particolare riferimento all’ambito turistico e a una mobilità sostenibile” conclude la presidente Sacone.

Il servizio di trasporto per “Le Caravelle” si articola secondo i seguenti orari:

A questo link è possibile consultare gli orari