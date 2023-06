TPL Linea, al via gli orari non scolastici dal 12 giugno

Provincia. TPL Linea avvisa l’utenza e i viaggiatori del trasporto pubblico locale che, a seguito della fine dell’anno scolastico, dal giorno lunedì 12 giugno 2023 al giorno domenica 25 giugno 2023 (compresi), saranno in vigore gli orari non scolastici.

Non saranno pertanto operative tutte le corse indicate in orario come “corsa solo scolastica”: stop, quindi, a tutti i servizi aggiuntivi dedicati alle scuole con una riprogrammazione dell’offerta di trasporto sui bus.

A decorrere da lunedì 26 giugno 2023 entreranno invece in vigore gli orari estivi (disponibili in consultazione 15 giorni prima dell’avvio): anche in questo caso rimodulazione delle corse sulle linee del savonese.

I nuovi orari saranno consultabili all’interno della sezione “Linee e Orari” del sito www.tpllinea.it