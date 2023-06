Tovo San Giacomo in festa per il gemellaggio con Sant’Agata di Esaro

Tovo San Giacomo. Sabato 17 giugno sarà una giornata speciale per Tovo San Giacomo, dove si festeggerà, con una serie di iniziative, il gemellaggio con Sant’Agata di Esaro.

Il prossimo infatti sarà un sabato ricco di appuntamenti: si inizia al mattino con l’intitolazione del “Giardino Sant’Agata di Esaro, comune gemellato” e la piantumazione di un albero di castagno come simbolo di amicizia. Nel pomeriggio alle 15.30 ci sarà prima la firma dell’atto di gemellaggio al Museo dell’Orologio da Torre G.B. Bergallo e dopo, alle 18, nella sala consiliare “Paolo Oddo”, si terrà un incontro condotto dall’architetto CastoreSirimarco, presidente del neonato Comitato del gemellaggio, dedicato al paese di Sant’Agata di Esaro. In serata, dalle 19.30, al Salone delle Feste di via Accame, si terrà un concerto della Società Filarmonica “Guido Moretti 1518” di Pietra Ligure offerto dalla comunità santagatese e un rinfresco ligure-calabrese offerto dalla Pro Loco Tovo San Giacomo.

Alle iniziative parteciperà anche una delegazione del comune di Seregno (MB) e del locale comitato Gemellaggio Seregno-Sant’Agata di Esaro.

Dichiara il sindaco Alessandro Oddo: “Questo gemellaggio nasce da lontano in quanto legame fra le due comunità ha origini a fine anni ’60 con i primi flussi migratori che portano nel nostro paese e nei comuni limitrofi numerosi santagatesi che contribuirono alla crescita economica del nostro territorio. Negli anni ’90 ci furono già alcuni incontri ufficiali fra le due comunità, ma solo nel 2012 ci fu il primo contatto ufficiale in municipio a Tovo San Giacomo fra le due amministrazioni comunali con la visita del sindaco di Sant’Agata di Esaro accompagnato da una delegazione santagatese”.

Prosegue Oddo: “Il 7 novembre del 2015, a Sant’Agata di Esaro, venne sottoscritto il patto d’amicizia fra i due comuni ed iniziarono una serie di visite reciproche durante le quali vennero sviluppati i temi alla base del rapporto quali la promozione culturale e la condivisione di percorsi amministrativi comuni che portarono nel 2016 l’Amministrazione comunale di Sant’Agata di Esaro a intitolare una piazza del centro storico a Tovo San Giacomo. Lo scorso novembre 2022, a Sant’Agata di Esaro, a margine della Sagra della castagna, la manifestazione più antica della Calabria, con il sindaco Mario Nocito è stato sottoscritto, proprio nella piazzetta intitolata al nostro paese, l’atto di gemellaggio nel frattempo approvato all’unanimità da entrambi i consigli comunali”.

Conclude il sindaco Oddo: ”Con le iniziative del prossimo sabato vogliamo sugellare anche con segni tangibili sul territorio il legame che esiste fra Tovo San Giacomo e Sant’Agata di Esaro partendo da presupposto che il gemellaggio non deve rimanere solo una formalità amministrativa: perché questo sia vero e sentito deve diventare uno strumento di scambio reciproco, nei rapporti sociali, nel mondo delle associazioni, di esperienze di lavoro e studio specie per i giovani. Il legame fra Tovo e Sant’Agata è un’opportunità che deve essere colta e valorizzata soprattutto per il nostro futuro”.