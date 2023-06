Tovo San Giacomo, auto gettata nel torrente e recuperata dai vigili del fuoco

Tovo San Giacomo. La polizia locale, a seguito di una segnalazione fatta dai carabinieri forestali di Calice Ligure, oggi ha effettuato un intervento straordinario grazie alla collaborazione dei Vigili del Fuoco di Finale Ligure, intervenuti con una gru per rimuovere un’auto gettata nel letto del torrente Bottassano.

Sono in corso le indagini per risalire al proprietario del mezzo e per verificare l’accaduto.

Le spese per il recupero e la demolizione del mezzo, qualora non emergessero spiegazioni sostenute da fatti concreti (ad esempio, il furto dello stesso), saranno addebitate al proprietario, oltre alle conseguenti denunce penali. Nell’ambito degli accertamenti, oltre ai rilievi sul posto e ai riscontri sul mezzo ad ora sotto sequestro, si andranno a controllare le immagini della videosorveglianza più vicine per risalire al responsabile.

“Ringrazio l’ispettore Carlo Luchessa e i carabinieri forestali per il tempestivo intervento ed i Vigili del Fuoco di Finale Ligure che, con il loro intervento, hanno permesso di togliere una potenziale fonte di inquinamento, oltre che di pericolosità per il torrente Bottassano” afferma il sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo.

Tra l’altro un episodio simile si è verificato nei giorni scorsi a Ceriale, quando in via Nuova Peagna è stata trovata un’auto ribaltata, ma nessuna traccia del conducente alla guida. Forse il caso tovese può essere legato, tuttavia sono ancora in atto le fasi investigative in merito all’accaduto.