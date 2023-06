Toirano, conferita la cittadinanza onoraria a Aurora Ioanna: per 20 anni direttrice dell’Ufficio postale

Toirano. Conferita la cittadinanza onoraria a Aurora Ioanna, per vent’anni direttrice dell’Ufficio postale di Toirano.

La consegna dell’onorificenza è avvenuta questa mattina in Comune, alle presenza di numerosi cittadini, con il sindaco ed il consiglio comunale che hanno ringraziato con affetto Aurora per il proficuo servizio svolto in questi anni, mettendo in evidenza che il vero valore aggiunto, oltre alla professionalità, è stato l’aver svolto il proprio lavoro con il cuore e con passione verso la comunità Toiranese.

“Aurora è stata un punto di riferimento importante per la comunità non solo in fatto di erogazione puntuale dei servizi interessati ad ogni fascia d’età (con particolare riguardo agli anziani), ma anche e specialmente per essersi sempre distinta, a partire dal suo ruolo, quale persona dalla rara disponibilità, attenzione, sensibilità e generosità nei confronti di tutti i cittadini e delle rispettive esigenze”, spiega il sindaco Giuseppe De Fezza.

“La cerimonia – prosegue – si è svolta con il calore e l’affetto dei tanti cittadini presenti, che ringrazio personalmente. Inoltre, i miei ringraziamenti vanno a tutto il nostro consiglio comunale ed al sindaco del Comune di Bardineto Franca Mattiauda, comune di residenza di Aurora, ed alla sua amministrazione”.

Alla conclusione della cerimonia Aurora oltre a ringraziare i presenti, ha rinnovato la sua disponibilità a mettersi a disposizione della comunità toiranese, anticipando che presto verranno avviati progetti di collaborazione con l’amministrazione comunale a favore dei cittadini