Toirano, al centro anziani un incontro su come prevenire le truffe con i carabinieri di Borghetto

Toirano. Si è svolto ieri pomeriggio, presso il centro anziani di Toirano, l’incontro per la prevenzione di truffe in danno degli anziani.

All’incontro, organizzato dall’amministrazione comunale toiranese in collaborazione con la stazione dei carabinieri di Borghetto Santo Spirito, hanno partecipato l’assessore alla polizia municipale Claudio Oddo, il consigliere comunale con delega alla cultura Nicola Panizza ed il maresciallo dei carabinieri Paolo Giordanengo, comandante della stazione.

Durante l’incontro sono state analizzate le varie metodologie adottate dai truffatori per raggirare gli anziani. Il comandante Giordanengo ha spiegato come, con piccole attenzioni ed accorgimenti, gli anziani possono prevenire ed evitare di rimanerne vittime di queste truffe.

Non sono stati pochi i momenti di confronto con i presenti che, nell’occasione, hanno condiviso le loro esperienze trovando ausilio nelle parole del militare dell’Arma.

L’assessore Oddo ha manifestato, ai partecipanti ed all’arma dei carabinieri, la propria soddisfazione e quella di tutta l’amministrazione De Fezza per l’evento di prevenzione organizzato, a tutela ed in ausilio alle persone più vulnerabili agli occhi dei malfattori.

“Grazie alla stretta collaborazione tra questa amministrazione ed il personale della stazione dei carabinieri di Borghetto Santo Spirito continueremo a svolgere in maniera costante incontri di questa entità al fine di sensibilizzare sempre più il cittadino e renderlo resiliente – spiega il sindaco Giuseppe De Fezza – Ringraziamo la stazione dei carabinieri di Borghetto per la preziosa collaborazione ed il centro anziani Aurora con il suo presidente Celestino Canepa, per la disponibilità, l’interesse e l’attenzione”.

Conclude De Fezza: “In questi anni da sindaco abbiamo instaurato un ottima sinergia con la stazione dei carabinieri di Borghetto, il rapporto con il comandante Giordanengo è quotidiano e nel corso dei nostri colloqui, trattiamo i problemi relativi alla sicurezza di Toirano e la necessità di un approccio comune per poter fornire risposte rapide e concrete alle esigenze di sicurezza della comunità così da poter operare in perfetta sinergia nell’interesse condiviso di tutela della legalità”.