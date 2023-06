The Ocean Race, vittoria finale ancora in bilico. E l’evento lancia la Carta dei diritti dell’Oceano

Liguria. Gli svizzeri di Team Holcim-PRB chiudono al primo posto la regata intorno al mondo Ocean Race 2023, riservata alla classe Imoca. Per un solo punto, 34 a 33, hanno superato 11th Hour Racing Team, l’imbarcazione che era in vantaggio all’inizio dell’ultima tappa ma che è stata speronata alla partenza all’Aia da Team Guyot.

Proprio in seguito alla collisione la classifica finale potrebbe cambiare giovedì prossimo quando la giuria si riunirà a Genova per discutere il caso.

A guidare la barca svizzera lo skipper francese Benjamin Schwartz e tra i componenti dell’equipaggio c’è il milanese Ambrogio Beccaria che nel 2019 è stato il primo italiano a conquistare la Minitransat in solitario.

– Ma non solo sport, al centro dell’Ocean Race anche la bozza della Carta universale dei diritti dell’Oceano, punto d’arrivo del cosiddetto Genova Process. Sicuramente sarà presentato il 18 settembre all’assemblea generale delle Nazioni Unite che, a sua volta, ci metterà mano.

Ma quali sono i punti cardine della Carta dei diritti dell’Oceano? Lo ha spiegato, nell’ambito del summit internazionale aperto questa mattina a Genova, Antonio Di Natale, biologo marino e segretario generale della Fondazione Acquario di Genova.

Di Natale, che ha lavorato in oltre 65 Paesi ed è autore di centinaia tra laviri scientifici, libri e rapporti. Attualmente opera come esperto in tre gruppi ONU e per DG-MARE ed è nel Core Group per lo sviluppo della Chart of Ocean Rights.

“Si tratta di un documento non molto lungo ma abbastanza complesso – spiega Di Natale – parliamo non solo dell’Oceano ma del ciclo dell’acqua in generale, non è un regolamento, non è una legge, ma mette dei paletti su quella che deve essere la protezione, protezione dell’oceano come sistema, bisogna garantire il funzionamento, bisogna fare in modo che le correnti possano esistere regolarmente, che gli ecosistemi siano funzionanti”.

La Carta è pronta?

“Siamo in dirittura d’arrivo – precisa Di Natale – ma il documento è in itinere, sarà completato entro l’assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 settembre che poi ci metterà mano, quello che più conta è che dobbiamo smetterla di versare in mare dei contaminanti persistenti perché la natura non ce la fa”.

Quali sono le sostanze che avvelenano il sistema dell’Oceano?

“Sono molte – continua il biologo, tra le tante, il bcb, sostanze di scarto di prodotti industriali, c’è il vecchio ddt che si trova in mare ancora dopo un secolo di divieti, ci sono le plastiche che durano tantissimo, che si rompono, si frammentano e diventano microplastiche e poi le ritroviamo nei nostri fluidi corporei”.

Ma la Carta si occupa anche di cultura, di uomini e donne…

“Esatto, vogliamo che non si perdano quelle antiche culture di popolazioni la cui vita è collegata all’oceano, quelle delle piccole isole ma tutte le popolazioni costiere, è necessario che anche loro possano fare sentire la loro voce”.

Foto: The Ocean Race official Facebook page