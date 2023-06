The Ocean Race, Toti: “Evento unico, un inno al coraggio e alla tenacia”

Liguria. “L’arrivo di The Ocean Race è di per sé una vittoria per la città di Genova, una città che oggi rivendica il proprio ruolo di grande capitale marittima”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto questo pomeriggio al Waterfront di Genova per l’inaugurazione ufficiale di The Ocean Race.

“Si tratta di un evento unico, che arriva a Genova in un momento unico per la città e per il Paese, e la tenacia e il coraggio dei partecipanti alla regata, da mesi in mare, sono la migliore sintesi dello spirito che serve per affrontare questo momento speciale. Un atteggiamento che è il miglior antidoto alla mediocrità, ai tanti no che zavorrano la crescita, ai no di chi ha paura di non farcela o, peggio, non vuole farcela”.

“Se Renzo Piano – continua il presidente Toti – aveva detto che con il Porto Antico e con il nuovo Waterfront Genova si è riappropriata del rapporto con l’acqua e il suo porto, con questa finale la città riprende il contatto con il mare, quel mare che ha dominato per secoli e che, a volte, viene un po’ dimenticato. Genova e la Liguria non devono essere timide: bisogna rivendicare il loro ruolo di capitali del Mediterraneo. In questa settimana di festa celebriamo il coraggio degli equipaggi, ma anche la voglia di farcela, di stare insieme e di raggiungere i propri obiettivi”.

Al termine della cerimonia il presidente Toti ha visitato lo stand Liguria Wow, allestito presso l’Ocean Live Park del Waterfront, lo spazio di Regione Liguria dove nei giorni di The Ocean Race troveranno posto le eccellenze del territorio, tra industria, ricerca e innovazione, ma anche enogastronomia, produzioni del territorio, artigiani, botteghe storiche e consorzi.