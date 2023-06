The Ocean Race, Team Genova torna in gara ad Aahru

Liguria. AOR Team Genova è arrivata ad Aahrus e si prepara per le sfide decisive della The Ocean Race Sprint Cup. Dopo la prima tappa di gennaio, da Alicante a Capo Verde, le imbarcazioni VO65 tornano in gara. Domenica ci sarà la “In Port Race” nella città danese e l’8 giugno la partenza per la regata che porterà a L’Aia.

L’imbarcazione italo-austriaca si presenta con alcune importanti novità. A sostegno di Team Genova sono saliti a bordo Iren, Marina Militare Italiana, Federazione Italiana Vela, Banca Passadore, Boero YachtCoatings e Slam. Dopo il refit curato da Sangiorgio Marine, grazie alla Marina Militare sono arrivate le nuove vele. “E’ sicuramente un upgrade importante – sottolinea Massimiliano Nannini, contrammiraglio della Marina Militare Italiana – e speriamo permetta alla nostra imbarcazione di arrivare tra le prime a Genova”.

Terza in classifica dopo la prima tappa, alle spalle di WindWhisper Racing Team e Team JAJO, AOR Team Genova potrà contare su tre velisti italiani. Al fianco della confermatissima Cecilia Zorzi, salgono a bordo Claudia Rossi, skipper di esperienza che sembra volersi dedicare all’Oceano dopo tante classi e l’altura mediterranea, e Andrea Pendibene, velista e navigatore in forze alla Marina Militare.

Capitano di Team Genova è l’austriaco Oliver Kobale, affiancato dai connazionali Raphael Hussl e Stefan Leitner (on board reporter). Gerwin Jansen (olandese) è lo skipper e tra le novità c’è anche la britannica Deborah Blair. Completano il team internazionale Jolbert van Dijk (olandese), Michael Seifarth (tedesco) e Michiel Goegebeur (belga).

“Sono entusiasta di tornare a partecipare a The Ocean Race”, racconta Gerwin Jansen. “È stato difficile vedere le barche Imoca regatare negli Oceani del Sud senza di noi, ma abbiamo usato questo periodo per lavorare sodo e migliorare la barca e le vele. Con questi upgrade, siamo più competitivi che mai e pronti a dare la caccia ai leader. Siamo entusiasti della sfida che ci attende”.

Un entusiasmo che trasmette anche Cecilia Zorzi, nel corso della lunga sessione di allenamento che ha impegnato il Team nelle ultime 24 ore con sessione notturna.

“Sono molto contenta perché dopo il via last minute di Alicante abbiamo lavorato molto per migliorare anche nell’affiatamento. Sono molto contenta di avere a bordo Claudia e Andrea. Abbiamo lavorato veramente bene. Domenica nella In Port Race testeremo le nuove vele. Devo dire che si sente una bella differenza nella performance. Adesso abbiamo tutte le carte in regola per spingere e, dopo il terzo posto nella prima Leg, ora possiamo ambire a qualcosa di importante”.

Un sogno che si avvera per Claudia Rossi. “Sono molto emozionata ed entusiasta di questa esperienza. Mi hanno dato un ruolo importante che spero di svolgere al meglio. L’equipaggio è davvero di grande livello ed essere qui per me è un sogno che diventa realtà. Ce la metterò tutta”.

Quella tra Austria Ocean Racing e Team Genova è una partnership internazionale che ha dato ulteriore visibilità a Genova e a tutto il mondo della vela italiana. “Siamo orgogliosi di poter avere una imbarcazione con la nostra bandiera e il nome della nostra città in questa straordinaria competizione”, sottolinea il Sindaco di Genova, Marco Bucci. “E’ stato un lavoro lungo e non facile, ma ci abbiamo creduto consapevoli che è un’ulteriore, straordinaria promozione per Genova a livello mondiale e una importante conferma della nostra eccellenza nel mondo della vela e della nautica su scala internazionale”.

“Ci sono occasioni che vanno colte al volo”, conferma Francesco Ettorre, presidente della Federazione Italiana Vela. “Poter partecipare a tre tappe sprint della The Ocean Race rappresenta motivo di orgoglio per tutti noi. Per i velisti italiani rappresenta sicuramente il primo passo verso quella che, mi auguro, sarà la presenza di una barca interamente italiana nelle prossime edizioni”.

Evelina Christilin, presidente dello Steering Committee di Genova The Grand Finale, sottolinea il valore aggiunto di Team Genova: “E’ la ciliegina sulla torta di questa edizione dei 50 anni di The Ocean Race in cui Genova è protagonista assoluta. Vedere la bandiera di San Giorgio anche su una delle imbarcazioni che arriveranno al “Grand Finale” è ulteriore motivo di orgoglio e di straordinaria promozione della vocazione internazionale della città”.