Tende in spiaggia alle Fornaci, i bagni Cavour: “Chi ubriaco e chi tenta di entrare, ormai siamo rassegnati”

Savona. Ripartita la stagione estiva, a Savona sono tornate le tende nella spiaggia delle Fornaci. “Non è cambiato niente e siamo solo a giugno, il bello arriverà a luglio e agosto quando arrivano i pullman e si riversano centinaia di persone nel giro di due ore“. E’ lo sfogo della titolare dei bagni Cavour, stabilimento balneare adiacente da una delle spiagge che viene assaltata (anche di notte) quando arriva il caldo.

“Chi viene ubriaco, chi tenta di entrare, chi fa accampamenti“, prosegue. “Abbiamo chiamato più volte, ma non intervengono. Non c’è controllo. Ormai siamo rassegnati. In una spiaggia libera servono i servizi, senza avere i bagni vengono da noi, ma non è sostenibile. Al sabato e alla domenica abbiamo un bagnino in più per controllare la spiaggia e tutelare i nostri clienti”.

Il consigliere comunale Maurizio Scaramuzza interviene sulla questione: “E’ un problema che non si risolverà mai, perchè non c’è volontà e manca il personale. Non bisogna vendere aria fritta ai savonesi durante l’inverno che faremo i campi di beach volley“.

L’assessore alla sicurezza Barbara Pasquali: “E’ un problema evidente, che si può affrontare solo facendo sistema tra tutti gli enti coinvolti”. L’assessore ricorda che durante la scorsa stagione i controlli da parte della polizia locale sono stati 25: “Gli interventi della municipale ci sono stati nel 2022 e si ripeteranno quest’anno ogni fine settimana“.