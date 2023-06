“Teatro Moretti Off”, al via la vendita dei biglietti per le nove serate di cabaret estivo

Pietra Ligure. Al via da oggi, lunedì 12 giugno, la vendita dei biglietti per le singole nove serate di cabaret del “Teatro Moretti Off”, che per tutti i giovedì dei mesi di luglio e agosto animeranno il palco allestito nella centralissima piazza San Nicolò, con una programmazione estiva di altissimo livello.

I biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili online, sul sito e attraverso i canali o presso l’Ufficio Cultura del Comune di Pietra Ligure (tel. 019.62931344/48, cultura@comunepietraligure.it).

I posti a sedere saranno a pagamento mentre l’accesso alla piazza sarà libero e gratuito per i posti in piedi (per lo spettacolo di Maurizio Lastrico solo posti a sedere).

Maurizio Lastrico, Max Angioni, Marta & Gianluca, Antonio Ornano, Raul Cremona, Andrea Di Marco, Enzo Paci, Dado e Paolo Migone: un lungo “comedy show” con 9 grandi nomi del panorama comico nazionale per una programmazione che punta a diventare riferimento assoluto per gli spettacoli estivi all’aperto “tutti da ridere” per un vasto territorio che va ben oltre i confini del comprensorio pietrese. Divertimento, spensieratezza e tante risate per un cartellone all’insegna della qualità, che unisce tradizione e innovazione e si propone un frizzante bilanciamento tra differenti modi di fare comicità.

Ad inaugurare la stagione sarà giovedì 6 luglio Max Angioni, comico reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, che porta in scena “Miracolato”, il suo nuovo spettacolo che lo consacra come uno dei nuovi volti più importanti del panorama comico italiano. A chiudere l’estate del grande cabaret di Pietra Ligure giovedì 31 agosto sarà invece Maurizio Lastrico, già protagonista della stagione teatrale invernale pietrese, con il suo monologo dove non mancheranno i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, che raccontano con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita.

Ecco gli spettacoli e le date:

6 luglio, Max Angioni con “Miracolato”

13 luglio, Marta &Gianluca con “Strapazzami di coccole”

20 luglio, Antonio Ornano con “Anthology”

27 luglio, Raul Cremona con “Raul Cremona live”

3 agosto, Andrea Di Marco con “Fuori Posto”

10 agosto, Enzo Paci con “Paci e bene”

17 agosto, Dado con “Dado a tutto tondo”

24 agosto, Paolo Migone con “Completamente spettinato”

31 agosto, Maurizio Lastrico con “Lasciate ogni speranza voi che entrate”