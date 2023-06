Teatro Chiabrera, il 14 novembre al via la stagione 2023/2024

Savona. Il 14 novembre inizia la stagione 2023/2024 del Teatro Chiabrera. La data è stata annunciata questa mattina dal direttore Rajeev Badhan. E’ stata anche l’occasione per fare un primo bilancio della stagione appena conclusa (i numeri verranno presentati più avanti), la prima del direttore Badhan.

“La prossima stagione – ha detto Badhan – spazierà dalla narrazione dei classici ai grandi temi di attualità, dalla grande musica al divertimento ospitando delle prime regionali e prestigiose regie per un Chiarera sempre più protagonista nel panorama culturale del territorio”.

I prezzi dei biglietti rimarranno invariati. L’anteprima si compone di 8 titoli per un totale di 24 recite. Ancora molte le sorprese in attesa della chiusura del cartellone, ma sono già certi gli spettacoli con Umberto Orsini, Emma Dante, Alessandro Haber, Alessio Boni, Tullio Solenghi. La presentazione ufficiale e definitiva sarà in autunno: “Ci aspettano ancora molte sorprese e graditi ritorni con nuovi percorsi, inediti linguaggi e inaspettati scenari“, ha aggiunto il direttore.

Il sindaco Marco Russo ha detto: “Mette il teatro in una posizione di traino della cultura della nostra città, portando spettacoli che non lasciano indifferenti. Il teatro è un luogo di crescita culturale, noi stiamo cercando di moltiplicare i luoghi dove questo accade. Un teatro così dinamico rende tutto più semplice”.

L’assessore Nicoletta Negro ha aggiunto: “Savona ha risposto positivamente a questa proposta. Il teatro interpreta perfettamente la stagione che la città deve vivere in tutti i settori: ricercare l’innovazione e dialogare con le realtà più avanzate. Alla nuova proposta teatrale aggiungiamo eventi come il Festival della Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza ZeroDiciannove o il Festival di arte contemporanea Connexxion o il Festival della Maiolica. Possiamo dire che la cultura sta diventando un fondamentale fattore di crescita del nostro territorio“.

Nel 2022/2023 il secondo spettacolo con più presenza (e più biglietti al di fuori degli abbonamenti) è stato Bros di Romeo Castellucci.