Tassa di soggiorno Savona: la minoranza presenta emendamenti, la giunta ritira la pratica

Savona. La giunta ha ritirato la pratica che prevedeva la modifica al regolamento sulla tassa di soggiorno. Prevedeva l’introduzione dell’esenzione per le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Gli emendamenti presentati dalla minoranza non sono quindi stati discussi. La minoranza aveva proposto di ampliare l’esenzione ad altre categorie tra cui studenti e disabili.

“La modifica scaturiva da una segnalazione arrivata dalla prefettura, ma considerata la discussione in commissione consiliare e la richiesta di procedere a una decisione organica, abbiamo deciso di ritirare la proposta e ripresentarla successivamente”, ha detto l’assessore Silvio Auxilia.

Diversamente da quanto detto in commissione, la modifica sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione (e non il primo gennaio dell’anno successivo): “Mi scuso per il refuso”, ha detto Auxilia.

Polemico il consigliere comunale Fabio Orsi: “Sarebbe buona creanza che i consiglieri che presentano emendamenti vengano informati sull’intenzione di ritirare la pratica”. E sull’entrata in vigore aggiunge: “Per non fare questo errore sarebbe stato sufficiente leggere la delibera“. Il consigliere Manuel Meles: “Forse la pratica è stata ritirata per non votare gli emendamenti presentati dalla minoranza“. Il consigliere di maggioranza Massimiliano Carpano ha evidenziato: “Proprio in commissione è emersa la necessità di fare una modifica organica“.