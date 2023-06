Tassa di soggiorno Savona, esenzione per vigili del fuoco e polizia. Minoranza: “Inutile, introdurre più agevolazioni”

Savona. Acceso dibattito in commissione consiliare sulla modifica al regolamento per introdurre l’esenzione della tassa di soggiorno per vigili del fuoco, poliziotti, protezione civile, forze armate in trasferta. L’agevolazione entrerà in vigore dal 1 gennaio 2024. Critica la minoranza che propone alcune modifiche (ampliare la fascia di età, disabili e acompagnatori, autisti di pullman), poi condivise dalla maggioranza.

Il consigliere Fabio Orsi critico: “Il Comune di Savona è quello che prevede meno esenzioni per questa imposta e in maniera più stringente rispetto ad altri enti. L’impatto di questa pratica è talmente minimale che si poteva evitare“. Orsi propone di modificare il regolamento: “Andiamo oltre e non limitiamoci a fare il compitino dietro la segnalazione di prefettura”.

Altre città – riporta Orsi – “garantiscono l’esenzione a scolaresche, autisti di pullman, ai ragazzi fino ai 16 anni oltre alle esenzioni ai disabili e agli accompagnatori di portatori di handicap. Visto che ci sono realtà molto attive in questo campo, oltre ad avere margini di sviluppo molto importanti, non prevederlo è estremamente grave”.

Fa eco il consigliere Manuel Meles: “Era necessario prendersi tempo e valutare ulteriori modifiche. Garantire alcune esenzioni avrebbe anche carattere pubblicitario per la città e il turismo”.

L’assessore Silvio Auxilia riporta i dati nel 2022 il Comune ha incassato 430mila euro (minimo 2,30 euro) e precisa che sono esenti i bambini con età inferiore a 6 anni e non si paga oltre i 5 giorni: “Siamo consapevoli che il regolamento vada modificato e migliorato, ma non abbiamo ritenuto di farlo oggi. Abbiamo dato un segnale”. Nel 2023 la previsione è di 600mila.

Il capogruppo PD Alessandra Gemelli approva la modifica, ma sollecita un intervento organico: “Bisogna rivisitarlo entro la fine dell’anno e considerare le obiezioni che sono state sollevate. Le modifiche degli ultimi sette anni sono poche”. Il consigliere di maggioranza Marco Ravera: “Non mi entusiasma questa modifica, ci sono lavoratori di serie A e di serie B“.