Successo per il primo incontro pubblico “Distretto sanitario Albenganese”: prossima tappa a Garlenda

Albenga. Ottimo riscontro di pubblico per il primo incontro pubblico “Distretto sanitario Albenganese: i servizi sanitari territoriali”, che si è tenuto mercoledì 28 giugno, alle 17, presso la sede della Croce Bianca di Andora, e grazie anche al supporto dell’Avis.

L’evento ha visto la partecipazione delle varie figure coinvolte nell’organizzazione distrettuale: il sindaco del comune di Andora, il Direttore del Distretto sanitario albenganese, i professionisti sanitari che operano nei servizi territoriali di Asl2.

La cittadinanza nel corso dell’incontro è stata informata sui servizi sanitari attualmente operativi e su quelli di prossima attivazione come gli ambulatori di prossimità e l’infermiere di famiglia o di comunità -Ifoc, e ha mostrato di gradire l’avvicinamento di tanti servizi sul territorio.

L’appuntamento adesso è per domani a Garlenda presso la Piazza Borgata Ponte, o nella sala del consiglio comunale in caso di maltempo, sempre a partire dalle 17, e dove è di nuovo attesa un’ampia partecipazione di pubblico. Anche in questo caso saranno presenti il sindaco, il direttore del Distretto e gli operatori sanitari di Asl2.