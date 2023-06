Successo a Spotorno per “Scarpette Magiche”: lo spettacolo dell’accademia di Danza “Il Cigno”

Spotorno. Lo scorso 24 maggio si è svolto lo spettacolo di fine anno accademico presso il Teatro Castello di Spotorno a cura dell’Accademia di Danza “Il Cigno” diretta da Elisabetta Lucania e Enza Tamburello, che a settembre compirà trent’anni di attività.

Grazie all’impegno di tutti gli allievi, per la maggior parte spotornesi dai 5 anni di età in sù, la riuscita dello spettacolo è stata molto positiva riscontrando un grande successo. La scuola ha portato in scena lo spettacolo “Scarpette Magiche” ispirato a Scarpette rosse di Andersen.

Ad esibirsi sul palco anche le ballerine del Paraguay, Azu e Violeta Molinas vincitrici dell’ultimo concorso al quale la scuola di danza ha partecipato e che si è svolto al teatro Ariston di Sanremo lo scorso mese.

“Un caloroso ringraziamento a tutti gli allievi-ballerini – commentano dalla scuola – Un ringraziamento anche alle Dominae Naulenses, ospiti della serata con le loro danze medievali. Grazie anche a Chiara Marinelli, assistente ai corsi propedeutici e collaboratrice allo spettacolo. Un ringraziamento anche a Davide Piana che come sempre è riuscito a presentare lo spettacolo e a intrattenere il pubblico in maniera impeccabile. Grazie Elisabetta Marchese per gli oggetti e i costumi di scena, alle tate Camilla e Angela, a Luca Conte per le musiche e ovviamente a tutti i genitori e al pubblico presente”.