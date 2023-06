Stop alle Tac al Ppi di Cairo, Lambertini: “Asl e Regione informati”. La minoranza: “Anche peggio, bisognava intervenire prima”

Cairo Montenotte. Tac dell’ospedale San Giuseppe e qualità dell’aria: questi i temi al centro dell’ultimo consiglio comunale di Cairo Montenotte che si è tenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 15 giugno.

Nelle scorse settimane la comunicazione da parte di Alessandro Gastaldo, direttore della Radiologia del P.O. Levante, che informava che non sarebbe stato più possibile utilizzare il tomografo “per eseguire esami in regime di urgenza sui pazienti provenienti dal Ppi” per cui sarebbe stato dunque necessario il trasferimento negli ospedali di Savona o Pietra Ligure per sottoporsi all’indagine. Il tutto a causa dell’obsolescenza dello strumento, che già negli anni precedenti aveva subito delle limitazioni: prima con l’esclusione degli esami con contrasto in vena e poi con quelli che prevedono lunghi tempi di acquisizione e ricostruzione a strato sottile (TC collo, torace, addome ecc).

“La situazione dell’obsolescenza della tac attualmente presente nell’ospedale – risponde il sindaco Paolo Lambertini all’interrogazione del gruppo Cairo in Comune – è da tempo all’attenzione dei vertici Asl e di Regione ed è stata oggetto di più richieste da parte mia durante gli innumerevoli incontri effettuati sul tema ospedale. Come già annunciato nei consigli comunali di dicembre 2022 e gennaio 2023, la nuova tac verrà ordinata solo al termine della gara Cosip in corso e i tempi si confermano entro la fine del 2023”.

“Ennesima decisione assunta sulla pelle dei cittadini che ancora una volta vedono ridurre i servizi sanitari, nonostante continue vuote promesse fatte da Asl e Regione, senza contare che ancora i pazienti saranno costretti ad estenuanti trasferte a Savona e Pietra ligure quando potrebbero ricevere una risposta adeguata nel nostro ospedale” commenta Giorgia Ferrari, capogruppo di Cairo in Comune.

“Nell’interrogazione – spiega – chiedevamo al sindaco se si fosse attivato con Asl e Regione per sapere come verrà gestita la situazione in attesa della nuova Tac, ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Anzi, ci è stato sottolineato che il problema esiste da tempo e che sia Asl che Regione ne sono a conoscenza, fatto che non è altro che un aggravante, avrebbero dovuto intervenire prima che si arrivasse a questa situazione. Ricordo che già nel 2018 avevamo presentato un’interrogazione nella quale si chiedeva la sostituzione della tac con una nuova e il sindaco aveva votato contro”, evidenzia Ferrari.

D’accordo anche il gruppo di minoranza Più Cairo: “L’amministrazione comunale ammette che la tac è obsoleta e inservente da anni e come Comune capofila del distretto socio sanitario cosa fa? Niente, non chiede niente e lascia che la Regione ci faccia da padrone”, dichiarano.

Entrambi poi lamentano una mancanza di comunicazione con l’amministrazione: “Sulle cose importanti nessuno ci avverte – afferma Ferrari – della Tac ne siamo a conoscenza perché lo abbiamo scoperto noi, altrimenti nessuno ci avrebbe avvisati”. “Il sindaco – sottolineano da Più Cairo – ha dichiarato in consiglio di valutare se convocare la commissione sanità, ma ci crediamo poco in quanto è un anno che glielo chiediamo ma non è stato fatto nemmeno prima dell’incontro con l’Asl avvenuto lunedì e del quale durante la seduta non ci ha riferito nulla sul contenuto, nonostante fosse presente”.

Come detto, durante il consiglio comunale, si è parlato anche della qualità dell’aria. “Abbiamo chiesto all’amministrazione se intende farsi parte attiva per effettuare lo studio epidemiologico più volte annunciato, importante soprattutto alla luce dei continui esuberi del pericoloso benzo(a)pirene – spiega Ferrari che con ha presentato l’interrogazione insieme al consigliere Silvano Nervi. Il gruppo di minoranza ha chiesto anche maggiori informazioni riguardo ai monitoraggi aggiuntivi effettuati da Arpal: “Il verbale è di gennaio, ma solo ad aprile abbiamo avuto i dati, come sempre la comunicazione con l’amministrazione è frammentaria per non dire quasi inesistenti – sottolinea Ferrari – ma finalmente il sindaco e l’assessore Piemontesi hanno ammesso che la causa degli esuberi di benzoapirene è dell’Italiana Coke”.

“Purtroppo questa situazione esiste da tempo, la indicava già una precedente indagine relativa alla situazione sanitaria 2008/2013 che certamente era conseguenza di situazioni ambientali degli anni precedenti –replicano Lambertini e Piemontesi – Oggi, dopo vari incontri con i vertici Asl, sappiamo che nei prossimi giorni il progetto d’indagine verrà portato in collegio di Direzione Asl a cui seguirà la gara di affidamento, il progetto dovrebbe partire entro l’autunno 2023”.