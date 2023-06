Stop alle cadute di stile: a Borghetto parte il “Corso di Galateo e buone maniere” con Saba Wesser

Borghetto Santo Spirito. Martedì 4 e mercoledì 5 luglio alle 18 presso la sala polivalente di Palazzo Pietracaprina a Borghetto Santo Spirito, si terranno le prime due lezioni del “Corso di Galateo e Buone Maniere” , tenuto dalla poliedrica event manager Saba Wesser, che ha fatto della gentilezza e del bon ton il suo life style.

I corsi, che si terranno tutti i martedì ed i mercoledì dei mesi di luglio ed agosto, saranno improntati a condividere semplici e pratici consigli, comunemente definiti “Regole del Galateo”. I partecipanti potranno apprendere le armi vincenti del moderno saper vivere, imparando a destreggiarti con eleganza e disinvoltura in ogni situazione, evitando lo stress dell’improvvisazione e le cadute di stile.

Saba Wesser, nata a Genova, di origine etiope da parte della nonna materna, ha iniziato a 3 anni la carriera televisiva, per poi proseguire sulle passerelle di Milano, Parigi e in gran parte dell’Europa. Ha partecipato a diversi programmi televisivi in Rai e Mediaset ed è conduttrice su emittenti locali. Nel 1986 insieme alla sorella Valeria, è stata Testimonial durante la manifestazione “Euroflora” di Genova. Vestite da fiori viventi hanno realizzato una foto-cartolina del valore di 2.000 lire, il cui ricavato fu devoluto in beneficenza all’Unicef. La cartolina fece il giro del mondo e valse diversi premi fotografici.

Per partecipare occorre iscriversi presso l’Ufficio IAT Comprensoriale a partire da sabato 1 luglio. La partecipazione al corso è gratuita.

Qui il programma completo.