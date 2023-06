“Stone Wave”, la nuova associazione di Pietra Ligure: “Il mare e l’outdoor le nostre passioni”

Pietra Ligure. Stone Wave, un’associazione dilettantistica riconosciuta dal Coni, nata nel 2019 con l’obiettivo di promuovere e tutelare gli sport acquatici nel territorio di Pietra Ligure: “Siamo un gruppo di appassionati di surf, stand up paddle e skateboard, determinati a condividere la nostra passione e a creare un ambiente accogliente per atleti di tutte le età e livelli di esperienza legati al nostro territorio” afferma il presidente Alessandro Pastorino.

“Di fatto rappresentiamo una famiglia di atleti con base a Pietra Ligure, appassionati, e che condividono l’amore per l’acqua e l’avventura. Siamo qui per supportarci a vicenda, crescere insieme in modo sostenibile, creando un ambiente ideale per la comunità locale”.

“La nostra missione è semplice: vogliamo tutelare gli atleti già presenti nel territorio di Pietra Ligure e offrire supporto ai nuovi atleti che si avvicinano a questi affascinanti sport acquatici. Sappiamo quanto sia importante avere una comunità solida che incoraggi, ispiri, supporti e tuteli gli atleti nel loro percorso. Stone Wave è qui per garantire esattamente anche per permettere alle nuove generazioni di poter vivere il mare con la nostra stessa passione e in sicurezza” aggiunge ancora il presidente dell’associazione pietrese.

“Il surf, lo stand up paddle (SUP) e lo skate, ma anche l’educazione al rispetto del mare e dei litorali, sono al centro delle nostre attività. Attraverso percorsi di insegnamento, allenamenti ed eventi, offriamo ai nostri membri l’opportunità di imparare, crescere e divertirsi in queste discipline affascinanti” .

Fondamentale la collaborazione avviata con il Comune di Pietra Ligure: “Da qualche anno condividiamo con l’amministrazione comunale i nostri servizi nell’ambito della cosiddetta “SUP experience” per far vivere a tutti i partecipanti un’esperienza a pieno contatto con il mare sulle nostre tavole. Siamo orgogliosi di questa collaborazione che ci offre l’opportunità di lavorare a stretto contatto con l’amministrazione locale per portare il nostro contributo nello sviluppare progetti e iniziative che promuovano gli sport acquatici nel nostro territorio”.

“Ci impegniamo a creare opportunità per tutti gli atleti che rappresentiamo e a contribuire al benessere della comunità, creando le condizioni ideali per far si che questi sport possano essere praticati in sicurezza e nel rispetto del nostro territorio. Proprio in queste settimane, stiamo lavorando con il Comune di Pietra Ligure ad un importante progetto di realizzazione di una struttura per la comunità di atleti che rappresentiamo e più in generale la comunità di appassionati nell’ambito outdoor” conclude Pastorino.