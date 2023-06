Stella, inaugurata la nuova piazzola per l’atterraggio notturno dell’elisoccorso

Stella. Taglio del nastro ieri sera a Stella, in frazione San Giovanni, per la nuova piazzola destinata all’atterraggio notturno dell’elisoccorso sanitario.

Insieme ai militi del 118 e della Croce Rossa di Stella, i carabinieri, il gruppo cinofilo, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile, all’inaugurazione del nuovo spot erano presenti il sindaco Andrea Castellini, il deputato della Lega Francesco Bruzzone e il consigliere provinciale Sara Brizzo.

“È davvero emozionante – ha scritto il primo cittadino di Stella – quando vedi realizzare un progetto da quando viene depositata la prima pietra all’inaugurazione. Ringrazio tutti i partecipanti, dai tantissimi cittadini che sono accorsi a tutte le squadre di volontari”.

Il primo volo di prova si è svolto con successo. Precedentemente, l’area di atterraggio era situata in frazione San Bernardo, dove attualmente sono in corso degli interventi di riqualificazione per il nuovo campo sportivo da calcio e da tennis (che dovrebbe essere inaugurato entro fine luglio).

I lavori del nuovo sito HEMS sono stati finanziati dal Comune nell’ambito di un progetto di riqualificazione dei servizi pubblici in accordo con il servizio sanitario d’emergenza regionale.