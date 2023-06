Stella, due tir rimangono incastrati tutta la notte poco prima di San Martino e a Gameragna: viabilità in tilt

Stella. Due mezzi pesanti incastrati. Nella notte poco prima di San Martino, nelle curve di Teglia, e questa mattina a Gameragna. In questo caso il tir è stato appena rimosso. Più delicata la situazione a San Martino dove, questa notte un camion, è rimasto intrappolato poco prima del paese provenendo da Teglia. Sarà rimosso a breve.

È successo in una curva al chilometro 22+100 della Sp542. In questo caso il mezzo è rimasto incastrato e il carrello posteriore è uscito dalla carreggiata con 2 ruote sospese paurosamente nel vuoto, sul ciglio di un dirupo. Prontamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra da Varazze e l’ autogru della centrale operativa di Savona. Un’operazione particolarmente delicata e lunga che ha richiesto diverse ore.

Il camion ha divelto il guardrail ed è rimasto danneggiato. Entrambi i tir, targa straniera, data la chiusura autostradale notturna di alcuni caselli, cercavano probabilmente di arrivare a destinazione attraverso una viabilità alternativa e, seguendo il navigatore, si sono avventurati nel reticolo di strade dell’entroterra non sempre adatte alla circolazione dei mezzi pesanti.

“Bisogna risolvere questa situazione – sottolinea il sindaco di Stella, Andrea Castellini – non è la prima volta che succede che i mezzi pesanti percorrano strade sbagliate per arrivare a destinazione in seguito all’uso di navigatori perché alcuni caselli d’uscita dell’autostrada, di notte, sono chiusi a causa dei cantieri, e i Tom-Tom li portano in posti sbagliati dove, a causa delle loro dimensioni, rimangono incastrati causando pesanti disagi”.

Un fenomeno destinato con ogni probabilità a ripetersi su strade troppo strette e non adatte alla circolazione di mezzi pesanti. L’auspicio è che la situazione venga risolta al più presto per evitare che queste vie di circolazione si trasformino in un incubo per autisti e residenti. Ore di lavoro: Vigili del Fuoco, tecnici della Provincia, Polizia Locale e primo cittadino.