Spese ricorrenti in casa: ecco come contenerle e risparmiare

La casa ha delle spese ricorrenti, cioè quelle di cui non possiamo fare a meno e che, tuttavia, possono essere alleggerite con qualche piccolo cambiamento. Oggi vogliamo fornire una guida utile al risparmio, spingendo chi ci leggerà a riflettere sulle possibilità che esistono di poter vivere la casa con maggior serenità senza troppe rinunce. Come dicevamo poc’anzi, una delle principali aree in cui è possibile risparmiare in casa è quella delle spese ricorrenti. Ci riferiamo ad acqua, luce, gas e internet per esempio.

Ebbene su tutte queste spese oggi è possibile trovare soluzioni più convenienti sfruttando le norme a tutela del consumatore che, tra l’altro, prevedono che il cambio di operatore avvenga senza causare disagi al cliente e in modo del tutto lineare. Per questo la prima cosa da fare è andare alla ricerca di comparatori online, per trovare le offerte internet casa più convenienti e le altre soluzioni di fornitura dell’energia.

Utenze e bollette: è possibile risparmiare?

Le utenze, come dicevamo qui sopra, rappresentano una parte significativa delle spese ricorrenti in casa. Spesso e volentieri l’idea di cambiare fornitore non ci stuzzica molto perché temiamo di doverci dedicare tempo e attenzione anche se, di fatto, non è così. Innanzitutto la comparazione delle tariffe online è immediata e poi è importante sapere che per luce e gas basta comunicare il codice cliente al nuovo operatore, il quale si occuperà di gestire la pratica internamente, senza costi e, soprattutto, senza interruzioni di servizio.

Per risparmiare sulle bollette, inoltre, è bene sapere che gli operatori applicano sconti consistenti agli utenti che decidono di adottare lo stesso fornitore per luce e gas e per coloro che accettano la fatturazione via mail. In questo modo si possono sommare sconti consistenti, ridurre gli sprechi di carta e risparmiare sui costi di gestione amministrativa.

Più ordine, meno sprechi: gestire spazi e shopping

Anche gli acquisti possono diventare spese ricorrenti sulle quali possiamo risparmiare. Come? Con l’ordine e con la pianificazione. Difatti mantenere un ambiente ordinato e pulito consente di evitare sprechi e, soprattutto, acquisti inutili.

Prima di fare shopping è consigliabile avere bene a mente ciò che possediamo già, valutando se abbiamo davvero bisogno di beni ulteriori da aggiungere a quelli conservati in cassetti e armadi.

Per iniziare ad agire in questo modo basta organizzare gli spazi in modo efficiente, anche dal punto di vista alimentare. In questo caso dovremo organizzarci per traccia delle scadenze degli alimenti e pianificare i menu settimanali: un modo utile per ridurre gli sprechi e risparmiare sulla spesa alimentare.

Negli ultimi anni, infine, il concetto di risparmio e riuso è diventato sempre più popolare. Questo trend si basa sull’idea di ridurre l’acquisto di beni nuovi e di valorizzare ciò che già si possiede o ricorrere al mercato dell’usato. In effetti il mercato dell’usato vale 25 miliardi di Euro in Italia, un dato a dimostrazione di quanto sia effettivamente diffusa la pratica del riuso. Acquistare prodotti usati, come mobili, abbigliamento o elettrodomestici, può permettere di risparmiare notevolmente rispetto all’acquisto di beni nuovi e, ovviamente, ridurre l’impatto ambientale dei nostri consumi.