Situazione idrica nel levante savonese: nessuna ordinanza, ma occhio ai comportamenti nell’uso dell’acqua

Albisola Superiore. Non è stata firmata nessuna ordinanza che limiti il consumo d’acqua potabile. Sospiro di sollievo, almeno per ora. Solo un comportamento responsabile da adottare per evitare sprechi e di finire, come la scorsa estate, a razionalizzarla.

Questa la linea emersa ieri pomeriggio dopo una riunione in Comune cui hanno partecipato i sindaci del comprensorio, da Varazze a Spotorno, e i responsabili di Ireti che hanno fatto il punto della situazione dopo l’allarme lanciato a Celle domenica scorsa, circa la sofferenza della sorgente del Crivezzo e l’arrivo di autobotti alla Natta.

Quindi, al momento, nessuna ordinanza che limiti il consumo di acqua ma la raccomandazione di un uso responsabile della stessa da parte dell’utenza per evitare di finire come lo scorso anno quando, per fare fronte alla siccità, dopo mesi di assenza di pioggia, in questo caso, anche l’uso delle docce negli stabilimenti balneari era stato razionalizzato.

Una situazione che sarà comunque attentamente monitorata: è stato infatti fissato un nuovo incontro tra 15 giorni. Oggi insomma tutto sotto controllo, ma occhio agli sprechi: l’estate è ancora lunga.