Sicurezza, Silp-Cgil: “Tanti poliziotti in pensione nei prossimi anni, urgente fermare l’emorragia nel savonese”

Savona. “Sulla sicurezza non si scherza e, soprattutto, occorre intervenire con un’urgenza che è reale. Basti pensare al numero dei poliziotti che andranno in quiescenza nei prossimi anni nella provincia di Savona. Un’emorragia che va fermata urgentemente”. Lo affermano i rappresentanti della segreteria di Savona del Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil.

“Ciò a cui stiamo assistendo nel Paese ha dell’incredibile. Ci sono non urgenze che indossano l’abito del politicamente indifferibile e altre faccende, che di impellente avrebbero tutto, ma l’abito non lo trovano più e neppure ne avrebbero bisogno. Cosicché queste ultime rimangono ferme, in un’attesa senza tempo. Da una parte l’abuso d’ufficio ed il traffico di influenze, ad esempio, che si vorrebbe non semplicemente riformare bensì eliminare al più presto. Le intercettazioni, altro problema improcrastinabile! Oggi sono esattamente duemila (2000) giorni che il contratto per i dirigenti della Polizia di Stato è scaduto, ben 538 sono quelli per il personale non dirigenziale. Non c’è fretta”.

“I poliziotti stanno svolgendo il loro lavoro al servizio dei cittadini e, ogni giorno, si devono confrontare con carenze d’organici sempre più gravose, carichi di lavoro che aumentano giorno dopo giorno e tante volte si fa fatica a far rispettare quei diritti basilari, che rappresentano una conquista per la dignità della persona. Il SILP si è battuto in ogni dove per impedire interventi scellerati sulla sicurezza, previsti dalla riforma Madia. Nessuno comprendeva i nostri allarmi sul piano del terrorismo, uno per tutti, e si è cercato di sopprimere presidi vitali come la Polizia di Frontiera mentre oggi ci è resi conto che il SILP aveva ragione”.