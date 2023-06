Sicurezza, l’assessore Vannucci replica ad Albenga Insieme: “Attacco politico. Impegno è massimo”

Albenga. L’attacco sul tema sicurezza arrivato dal gruppo Albenga Insieme non è rimasto inascoltato, suscitando la piccata risposta del Comune, per voce dell’assessore alla Sicurezza Mauro Vannucci.

“Preliminarmente é necessario che i cittadini sappiano che dietro le quinte di questo fantomatico gruppo civico, che peraltro mi pare abbia anche l’ardire di prevalere prepotentemente su ogni altra forza civica della città, si cela la regia del dentista dr. Eraldo Ciangherotti che, probabilmente, preoccupato di non riuscire a formare la lista di 16 persone col simbolo di Forza Italia alle prossime elezioni comunali, cerca disperatamente di arruolare candidati per il tramite, appunto, del gruppo civico Albenga insieme”, ha spiegato Vannucci.

“Per quanto riguarda la sicurezza della città il consigliere di Forza Italia, o Albenga insieme che dir si voglia, sa benissimo che questa amministrazione, nonostante l’impegno nella realizzazione di importante opere pubbliche come asfaltature delle strade, rifacimento dei marciapiedi e tante altre, considera il problema sicurezza come priorità assoluta”.

“Orbene, le richieste di Ciangherotti evidenziano soltanto un drammatico aspetto sotto il profilo amministrativo: una totale ignoranza su come funziona la macchina amministrativa comunale, oppure, facendo finta di non saperlo, il che é ancora più drammatico, agisce al solo fine di continuare a gettare fango sull’amministrazione e sulla nostra città”, ha proseguito l’amministratore ingauno.

“L’impegno della polizia locale é massimo, la sinergia con le altra forze dell’ordine é continuativa ed efficace ed i costanti contatti con la Prefettura e la Questura fanno sì che la sicurezza nella nostra città sia garantita”.

“Sul punto, però, chiederei all’attivo consigliere Ciangherotti di rivolgersi direttamente al presidente del nostro consiglio dei ministri, per chiederle, così come dalla stessa sventolato in campagna elettorale, di provvedere a fermare quel flusso continuo e mal gestito, se non addirittura non gestito, di extracomunitari che, proprio per il grande numero, portano con se soggetti gestiti dai signori dello spaccio i quali raggiungono la nostra città e creano i problemi che potrebbero in un futuro aggravare la sicurezza dei nostri cittadini”, ha concluso Vannucci.