Lite ad Albenga, Vannucci replica a Distilo: “Con la sua amica Meloni sbarchi quadruplicati”

Albenga. “Preso atto di quanto pubblicato dal consigliere Diego Distilo circa il video, pubblicato anche su IVG, si osserva quanto segue. I fatti narrati dal consigliere, indicati come accaduti nella mattina dell’8.05.2023, in realtà sono da riferirsi almeno ad una diecina di giorni prima. Peraltro, nell’occasione, sono intervenuti tempestivamente le forze dell’ordine, che hanno provveduto a sedare gli animi dei protagonisti”. Così Mauro Vannucci, assessore alla sicurezza albenganese, replica alle parole del presidente del consiglio comunale ingauno Diego Distilo.

“La circostanza – spiega Vannucci – la dice lunga su come l’opposizione cerchi sempre, pur raccontando alla cittadinanza vere e proprie menzogne, di gettare fango sull’amministrazione comunale e sulla nostra città sperando, erroneamente, di guadagnare qualche consenso in vista della prossima campagna elettorale. Insomma, é sufficiente che cada una foglia da un albero per sostenere che la città é sporca ed invivibile”.

“A tal punto, circa i fatti narrati nel suo articolo, vorrei chiedere al consigliere Distilo come mai la sua amica Giorgia Meloni, suo punto di riferimento politico, almeno a quanto da lui sostenuto, contrariamente a quanto sventolato in campagna elettorale, permetta in oggi l’arrivo in Italia degli sbarchi di clandestini che, conti alla mano, risultano quadruplicati in riferimento a quanto accadeva in precedenza”, conclude l’assessore albenganese.