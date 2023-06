Sicurezza, Albenga Insieme replica a Vannucci: “Si allea dove gira il vento, la città merita riflessione diversa”

Albenga. “In risposta alle dichiarazioni dell’assessore Vannucci riguardo alla sicurezza ad Albenga, desideriamo sottolineare che nessuno ha mai pensato di chiamarlo in causa per discutere il tema con lui e avanzare proposte concrete insieme a lui. Le proposte elaborate da Albenga Insieme, con la partecipazione attiva di numerosi commercianti locali, rappresentano un importante contributo per affrontare efficacemente la questione della sicurezza nella nostra città”. Lo fanno sapere, in una nota, dal gruppo Albenga Insieme.

“Il nostro approccio alla politica – sottolineano – è civico e mira a promuovere il benessere collettivo, senza voler provocare nell’assessore Vannucci agitazioni o perdita di controllo. Chi conosce la storia dell’assessore Vannucci, sa bene che il personaggio è noto da almeno un ventennio per allearsi ‘dove gira il vento’, adottando una posizione ambigua che oscilla tra destra e sinistra, privilegiando le sue necessità personali piuttosto che rispondere alle esigenze degli elettori. Albenga però, senza polemiche, necessita di una riflessione differente sulla sicurezza, un ragionamento che Albenga Insieme sta sviluppando in un protocollo concreto, fattibile e ben ponderato, a differenza di quanto attuato dalla attuale amministrazione comunale. C’è forte preoccupazione in città per i numerosi episodi di criminalità che, negli ultimi mesi, sono saliti agli onori della cronaca, episodi che l’attuale amministrazione sembra trascurare nel derubricare le giuste responsabilità”.

“Desideriamo ringraziare il consigliere Comunale Eraldo Ciangherotti per la sua preziosa partecipazione alle prime riunioni in via Roma, insieme ad altre oltre 40 persone che, indipendentemente dalle loro preferenze politiche, pongono Albenga al centro delle loro preoccupazioni. Ci auguriamo che l’assessore Vannucci non abbia intenzione di scatenare una caccia alle streghe per zittire il neonato gruppo civico Albenga Insieme, preferendo invece dedicare il suo tempo all’effettiva tutela della sicurezza ad Albenga. Albenga Insieme è aperta al dialogo e si impegna a lavorare in collaborazione con tutte le parti interessate per garantire un futuro migliore e sicuro per la nostra comunità”, concludono.