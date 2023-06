Sicurezza ad Albenga, Vannucci replica a Roberto Tomatis: “Getta fango su amministrazione e forze dell’ordine”

Albenga. L’assessore alla sicurezza e alla polizia locale di Albenga, Mauro Vannucci, replica alle affermazioni del consigliere di Fdi Roberto Tomatis.

“Come ci si poteva aspettare, a seguito della comunicazione del sindaco relativa all’incontro avvenuto ieri in prefettura sul tema sicurezza nella nostra città, é arrivata puntualmente la replica del consigliere Roberto Tomatis – dice Vannucci – In primo luogo, per l’ennesima volta, non si comprende come un consigliere di opposizione, sicuramente con l’ardire di proporsi come candidato sindaco alle prossime elezioni, pensi di ottenere sul tema consensi elettorali continuando a gettare fango sull’amministrazione e sulle forze dell’ordine in generale, evidenziando, anche se sommessamente, anche la loro incapacità di affrontare e ben gestire il problema della sicurezza”.

“Dall’incontro di ieri in prefettura é emersa una concreta e concertata determinazione su come affrontare le varie problematiche in discussione e devo dire che, almeno per quanto mi riguarda, l’esito della riunione ha dato certamente un esito soddisfacente. Sul tema, naturalmente, per ovvi motivi di riservatezza, non possiamo riferire nel dettaglio le strategie concordate per cui, sul punto, temo che il consigliere Tomatis se ne dovrà fare una ragione”.

“Vorrei, infine, permettermi di ricordare al consigliere Tomatis, indiscusso candidato sindaco per il centrodestra alle prossime elezioni, preso atto delle sue inequivocabili aspirazioni politiche, che trovandosi ancora all’opposizione dovrebbe svolgere, nella sua qualità di leader di tale formazione, la sua attività politica in modo propositivo e non distruttivo tenuto conto che, ogni qualvolta viene pubblicato un suo articolo, ne consegue sicuramente, lo capirebbe anche un bambino, un gran danno per ogni settore economico della città. Meditate cittadini, meditate”.