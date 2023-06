Sicurezza ad Albenga, Ciangherotti: “Il sindaco Tomatis invoca i rimpatri. Una barzelletta”

Albenga. “Consiglio a chiunque di darsi un bel pizzicotto, anche due, prima di leggere il commento del sindaco di Albenga riferito ai gravi fatti di cronaca avvenuti in centro città nei giorni scorsi. Riccardo Tomatis invoca la limitazione degli sbarchi e si lamenta perché i rimpatri non sono aumentati. Se non fosse un esponente del Partito Democratico a parlare, potrebbe quasi essere una barzelletta. Una barzelletta che non fa ridere”. Lo afferma il consigliere comunale e coordinatore locale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

È dell’altra sera la notizia dell’arresto di un uomo che si aggirava in centro ad Albenga con un coltello insanguinato: “Che la situazione sia completamente fuori controllo purtroppo è ormai evidente a tutti – spiega Ciangherotti -. L’amministrazione albenganese si sveglia solo quando i giornali riportano gli episodi più gravi, ma la prevenzione è una cosa seria e non può essere improvvisata”.

“La posizione del sindaco Tomatis è tanto curiosa quanto ridicola – sottolinea l’esponente forzista -. Un sindaco del PD, il partito che, a braccetto con le Ong, più di tutti ha contribuito all’ondata di sbarchi nel nostro Paese, chiede all’attuale governo di intervenire limitando gli sbarchi e aumentando i rimpatri. Siamo alle comiche”.

Secondo Ciangherotti, infine, “la situazione è davvero molto preoccupante, anche perché gli episodi sono sempre più frequenti – conclude -. La giunta, in preda ad una crisi di consensi sempre più dilagante, piuttosto che provare a giustificare l’incapacità di garantire un piano di sicurezza per i cittadini albenganesi punta il dito contro il governo nazionale e rimprovera la Prefettura per il mancato potenziamento delle forze dell’ordine. Queste sterili polemiche vengono utilizzate dal sindaco Tomatis solo per mascherare l’incapacità di dare risposte. Non è una novità, ma fortunatamente manca sempre meno al termine di questo disastroso mandato elettorale”.