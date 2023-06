Si tuffa in mare e colpisce uno scoglio: un ragazzo portato in ospedale

Finale Ligure. Si è tuffato in mare ma sfortunatamente ha colpito violentemente contro uno scoglio riportando contusioni multiple sul corpo. E’ successo questa sera sul litorale di Finale Ligure, qualche minuto prima delle 18. A rimanere ferito un ragazzo.

Una volta accaduto l’incidente, è partita la chiamata al 112. Subito la situazione appariva grave: sul posto è giunto il personale medico e sanitario con l’automedica del 118 e un’ambulanza della croce bianca di Finale. E’ stata anche allertata la capitaneria di porto.

Una volta giunto sul posto, il personale medico e sanitario ha prestato le prime cure al giovane sulla spiaggia. Fortunatamente per il ragazzo le ferite sul corpo – si parla di contusioni multiple – non si rivelano però gravi. Il giovane è stato così trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo: non si trova in pericolo di vita.