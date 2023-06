Seconda Categoria, squilli della Nolese: Paggi e l’ex Samp Tamburello per Magalino

Si accende il mercato per la Polisportiva Nolese, che mette a disposizione del proprio arco due frecce di assoluto valore. I primi due acquisti della squadra allenata da mister Magalino sono accumunati dallo stesso destino, quello di essere entrambi nolesi e di tornare insieme a vestire la maglia biancorossa dopo aver ottenuto fortune calcistiche in altre realtà.

Il primo acquisto è Jacopo Paggi, classe 1999, centrocampista e all’occorrenza attaccante di movimento, ex Quiliano e Veloce, torna “alla base” da dove mancava dalla categoria pulcini. Il secondo acquisto è Claudio Tamburello, centrocampista classe 1995 che dopo aver mosso i primi calci alla corte biancorossa di mister Pisano, torna al Mazzucco dopo importanti esperienze con Savona, Vado e Sampdoria. Con i blucerchiati si è fregiato del titolo di Campione d’Italia Allievi.

“I nuovi innesti – scrive la società – ricalcano perfettamente i profili richiesti dalla società, giovani ma con già un grosso bagaglio d’esperienza, con la caratteristica di essere ragazzi di Noli, che insieme agli elementi confermati dovranno dare quella spinta in più all’ambiente facendo forza sull’aspetto motivazionale. Con questi due acquisti la Nolese dà il via ad una serie di nuovi innesti che saranno annunciati a breve e che andranno a migliorare sensibilmente la rosa a disposizione del mister in ottica della disputa di un campionato ambizioso”.