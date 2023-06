Seconda Categoria, grandi manovre in casa Pallare: ufficiali due nuovi arrivi, panchina affidata al tandem Roso-Alloisio

Pallare. È tempo di grandi novità in casa Pallare. In seguito all’annuncio della permanenza di mister Alloisio e alla comunicazione di alcuni dei calciatori componenti la rosa a sua disposizione durante la prossima stagione sportiva, il sodalizio del presidente Isnardi ha scelto di rendere noto anche il nome del braccio destro del proprio tecnico. Ad affiancare Andrea Alloisio sarà Dario Roso, ex allenatore del Plodio pronto a rimettersi in gioco formando un tandem inedito proprio con il giovane collega ex Mallare.

Sul fronte mercato inoltre proseguono a gonfie vele le operazioni del club: nella giornata di oggi sono state ufficializzate le conferme del portiere Luca Muscarella, del difensore Alin Jurchescu e del centrocampista Alebacew Pizzorno. Provengono invece rispettivamente dal Plodio e dal Murialdo i nuovi acquisti Simone Resio e Jurgen Xhexa, entrambi esterni offensivi.