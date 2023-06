Seconda Categoria, Dego avanti con Brignone: “Puntiamo a migliorarci”

Dego. La continuità tecnica per crescere ancora. A dirla tutta c’erano davvero pochi dubbi in casa Dego sul nome dell’allenatore al quale affidare la squadra in vista della prossima annata, interrogativi che comunque sono stati prontamente spazzati via dalla pubblicazione del seguente comunicato: “L’Asd Dego Calcio è felice di annunciare che l’allenatore nella stagione 2023-24 sarà ancora Massimiliano Brignone! Buon lavoro mister!! Forza Dego”.

Massimiliano Brignone potrà dunque continuare il lavoro inaugurato quest’anno con il sodalizio valligiano che, come dichiarato dallo stesso allenatore, tenterà di alzare ulteriormente l’asticella. “L’obiettivo è quello provare a migliorarci – ha rivelato Brignone -, stiamo provando a strutturare una rosa sempre più competitiva per mettere le basi in vista del futuro”.

Successivamente l’intervistato ha raccontato le emozioni vissute durante la prima annata in biancoblù: “Il campionato da poco conclusosi penso sia stato uno dei più avvincenti degli ultimi anni. La classifica ad un certo punto si è spaccata in due con un gruppetto di squadre che fino all’ultimo respiro si sono giocate playoff e primo posto. Credo che l’equilibrio in vetta abbia favorito anche l’ottima risposta del pubblico. Nelle ultime gare e soprattutto in occasione dei playoff è stato splendido vedere sugli spalti centinaia di persone”.

Infine l’intervistato ha spiegato i motivi che lo hanno convinto a restare, questo rivolgendo lo sguardo al campionato che verrà: “Sicuramente l’ambiente è stato determinante ai fini della mia scelta. A Dego sono stato accolto con un entusiasmo travolgente dimostrato sia da parte della società che dal paese. I giocatori mi hanno sempre seguito e la società mi ha sempre sostenuto, proseguire insieme è stata una logica conseguenza del progetto inaugurato quest’anno. In vista della prossima stagione la Veloce sembra essere partita fortissimo, ma anche Nolese e Rocchettese appaiono decisamente attrezzate. Noi cercheremo di dare il massimo, vogliamo provare a migliorarci ancora”.