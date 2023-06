Scritte no-vax all’entrata del Ferraris-Pancaldo di Savona: “Vaccini per depopolare” e “Salvate i giovani”

Savona. “CO2 = truffa”, “Salvate i giovani”, “Vaccini per depopolare, agenda 2030 per schiavizzare”, “Vax = morte”. Scritte no vax davanti all’entrata dell’istituto Ferraris Pancaldo di Savona e sul muro di via Chiavella, strada su cui si affaccia la scuola.

La firma è la lettera W nel cerchio, già usata in altri episodi. E’ infatti la stessa delle scritte di un anno fa apparse sul muro della strada che porta all’ospedale San Paolo di Savona.

La scuola ha escluso eventuali responsabilità degli studenti del Ferrari Pancaldo.