Scontro auto-scooter sull’Aurelia ad Albissola: una ragazza portata in ospedale

Albissola Marina. Scontro questa sera in corso Bigliati ad Albissola Marina, all’altezza della parafarmacia. Secondo quanto appreso, a rimanere coinvolti sarebbero tre mezzi: due autovetture e uno scooter.

Ad avere la peggio una ragazza a bordo del mezzo a due ruote che, a seguito dello schianto, è finita a terra.

Partita la chiamata al 112 si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi con l’automedica del 118 e un’ambulanza della croce oro di Albissola.

Il bilancio parla di una 26enne ferita che, dopo le cure del personale medico e sanitario accorso sul posto, è stata trasportata all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

Per accertare la dinamica dell’incidente indagano i carabinieri. A seguito dell’incidente si sono verificate delle code.

Foto di Enzo Pugno