Scontro auto-moto a Finale: una ragazza portata in ospedale

Finale Ligure. Si sono scontrati questa sera due mezzi nei pressi di piazza Vittorio Veneto a Finale Ligure. Ad avere la peggio una ragazza a bordo di una moto che, a seguito dell’impatto con un’autovettura, è caduta rovinosamente a terra.

Per la giovane ferita è subito partita la chiamata ai soccorsi che sono prontamente giunti sul posto con un’ambulanza della croce bianca di Noli. Dopo le prime cure sul posto, la ferita è stata trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Fortunatamente le ferite sul corpo non sono gravi: per la giovane è stato disposto un codice giallo, non è in pericolo di vita.

Sul posto, per accertare la dinamica dell’incidente, sono accorse anche le forze dell’ordine che effettuano i rilievi del caso.