Scomparsa di Franco Bonanni, il sindaco De Vincenzi: “Lascia un vuoto in tutta la comunità pietrese e nella sanità ligure”

Pietra Ligure. Il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi ricorda Franco Bonanni, medico e manager della sanità scomparso nelle scorse ore.

“Ieri ci ha lasciato, in modo inaspettato e prematuro, Franco Bonanni, professionista di spicco nel campo medico e manageriale della sanità ligure. Una carriera costellata di riconoscimenti, espressa in un’intensa attività ospedaliera, iniziata e proseguita per anni al Santa Corona fino ai primariati di medicina interna ed ematologia a Genova e Savona, e organizzativa e manageriale che lo ha portato ai vertici della sanità pubblica ligure prima come direttore generale dell’Asl2 Savonese e poi dell’Agenzia regionale della sanità. Lo contraddistingueva anche un grande slancio umanitario e solidale che ha concretizzato in diverse missioni umanitarie in centro America”.

Continua De Vincenzi: “Genovese di origine, ma aveva scelto da tempo prima Pietra Ligure e ora Borgio Verezzi come residenza, a Franco mi ha legato stima professionale in tutti gli ambiti in cui ha lavorato e anche amicizia personale, oltre all’interesse per la politica che lo ha visto, a cavallo degli anni novanta, consigliere comunale del nostro Comune. Senz’altro lascia un vuoto in tutta la comunità pietrese oltre che in quella della sanità pubblica regionale. Alla moglie, ai figli e a tutta la sua famiglia vanno le più sentite condoglianze mie personali e di tutta l’amministrazione comunale”, conclude il sindaco.