Savona, un anno fa concluso il primo tratto della pista ciclabile in via Nizza

Savona. Era stato concluso un anno fa il primo tratto della pista ciclabile nell’ambito del restyling di via Nizza a Savona. Da qualche settimana l’intero percorso (che inizia da corso Vittorio Veneto all’altezza dei Serenella e arriva fino a Zinola dove si unisce a quella già presente) è stato terminato.

La realizzazione del progetto ha comportato la perdita di 90 parcheggi e ha scatenato diverse polemiche dei residenti. Le bici, spesso, sono costrette a uno slalom tra pedoni, runner, auto ferme, interruzioni per le fermate dell’autobus.

Altre piste ciclabili in città sono lungo via Stalingrado e corso Ricci per un totale di circa 9 chilometri. “In generale l’amministrazione ha volontà di fare piste ciclabili anche all’interno del Pums”, ha detto l’assessore Ilaria Becco.

Ad oggi sul tavolo ci sono altri due progetti che andranno a prolungare quelli già esistenti: tra via Vittime di Brescia fino alla rotonda di via Collodi e da via Stalingrado a via Cadorna (al Campus universitario).