Savona, Romagnoli chiede un minuto di silenzio per Berlusconi. Russo: “Avremmo preferito non avere questa richiesta”

Savona. Il consigliere Ileana Romagnoli ricorda e chiede un minuto di silenzio in consiglio comunale per Silvio Berlusconi e l’assessore Gabriella Branca e alcuni consiglieri abbandonano l’aula. Dopo l’assessore Braca (Sinistra Italiana) spno usciti i consiglieri Marco Ravera, Luigi Lanza, Aurora Lessi, Irene Taramasso, Federico Mij, Luca Burlando.

La richiesta di Romagnoli ha scatenato una discussione che ha visto opporsi la maggioranza (ha criticato la richiesta) e la minoranza (ha difeso la domanda e ha ricordato il ruolo di Berluscono).

Il sindaco di Savona Marco Russo ha commentato: “Prendo atto della richiesta”. E ha ricordato: ” In questo ultimo periodo c’è stato un naufragio in Grecia dove sono. Sempre, di fronte alla morte ogni dissenso sparisce, ma dovendo considerare la figura non posso non dire che questa scelta di istituire il lutto nazionale la ritengo sbagliata perchè non ci sono precedenti e avrei preferito non ci fosse questa richiesta per evitare questa discussione”.

Il presidente del consiglio Franco Lirosi: “Devo essere superpartes e devo rispettare questo desiderio”. Il consigliere comunale Marco Lima aggiunge a nome dei suoi colleghi: “Anche noi avremmo preferito non adempiere a questa richiesta, condivido le considerazioni del sindaco”.

Il consigliere Fabio Orsi critico verso la maggioranza: “Stiamo parlando di un personaggio che è stato di parte e ha segnato la vita di 30 anni del nostro paese, a torto o a ragione ha rappresentato la coscienza politica di decine di milioni di italiani”. Fa eco Manuel Meles: “Bisogna avere rispetto di questa figura a prescindere dall’operato politico”.