Savona, riqualificazione dei giardini di piazza Maestri dell’Artigianato: lavori in estate

Savona. Partiranno in estate i lavori di riqualificazione dei giardini piazza Maestri dell’Artigianato a Savona.

Sarà tolta la fontana (la gestione sarebbe stata troppo complicata e avrebbe richiesto ingenti risorse). Verranno piantumati alcuni nuovi alberi e nuova erba per il prato, ora in stato di degrado, oltre a nuovi giochi (come negli altri parchi per bambini in città). Per il restyling il Comune ha stanziato 36mila euro.

Diverse le polemiche dei residenti che ha scatenato negli anni quest’area: “Le panchine sono occupate dai senza tetto che ci dormono. Anziani e bambini non possono più andarci“, la preoccupazione di molte famiglie.

“Crrediamo di aver trovato una soluzione gradevole“, ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi.