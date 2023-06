Savona, rifacimento asfalti per 280mila euro: inizio lavori entro la fine dell’estate

Savona. La giunta ha approvato la delibera per il rifacimento dell’asfalto in alcune vie di Savona “maggiormente usurate e danneggiate dal tempo e dagli eventi atmosferici”.

Le strade interessate sono via Famagosta, via Berlingeri, via Giuria, via Pirandello, via Alessandria e vie limitrofe, via alla Rocca di Legino e via Chiavella, via Buozzi.

“E’ necessario – si legge nella delibera – ripristinare le condizioni di sicurezza delle strade ammalorate per limitare il ricorso ad interventi non risolutivi e di durata limitata che vengono effettuati per il tamponamento di buche che si orignano in seguito alle piogge”.

I lavori saranno appaltati entro fine luglio e partiranno entro la fine dell’estate (indicativamente tra agosto e settembre).

Sono stati anche destinati 40mila euro al ripascimento della spiaggia lato Zinola, un intervento che viene realizzato ogni anno.