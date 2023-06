Savona, riaperta parzialmente via Astengo dopo il ripristino dei basoli

Savona. Sarà riaperta entro il 30 giugno via Astengo, dopo i lavori per il ripristino dei basoli. Per l’inizio degli eventi della stagione estiva la strada sarà quindi aperta al passaggio, asfaltata temporaneamente nel breve tratto in attesa dei nuovi basoli.

La data viene comunicata dall’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi che oggi pomeriggio con il sindaco Marco Russo, i tecnici insieme alla ditta che si occupa dei lavori ha fatto un sopralluogo per definire i tempi di conclusione.

I basoli erano stati riscoperti grazie ai lavori per la fibra ottica, da qui la decisione di riportarli alla luce. La scoperta imprevista aveva bloccato i lavori per la posa della fibra, spingendo la Soprintendenza a porre l’area sotto tutela equiparando i basoli a un reperto archeologico.

I lavori si sono protratti a causa della difficoltà nella consegna dei basoli (un centinaio), alcuni sono stati trovati nei magazzini, altri sono stati fatti rifare. La soprintendenza e l’ufficio tecnico del Comune si sono occupati di trovare la stessa pietra e di indicare la lavorazione necessaria.