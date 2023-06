Savona, raccolti circa 5000 mozziconi in Darsena. Assonautica: “I fumatori sanno che tutti i tombini portano al mare?”

Savona. Mercoledì 28 giugno, nell’ambito del suo programma “Proteggiamo il mare”, Assonautica Provinciale di Savona ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Savona, una raccolta di mozziconi in Darsena.

“Quello dei mozziconi a terra è un problema gravissimo ma, come ribadiamo spesso, è molto sottovalutato. Buttare il mozzicone a terra è un gesto entrato ormai negli usi, nella normalità. Ogni anno viene scaricata in mare una quantità enorme di mozziconi, che gli animali marini mangiano scambiandoli per cibo. Bisogna soprattutto riflettere sul fatto che i pesci che si sono cibati dei mozziconi e di tutte le sostanze tossiche che contengono poi finiranno sulle nostre tavole”.

“L’operazione ‘No mozziconi in darsena’ si è svolta sotto un sole cocente ed è stata (purtroppo) molto fruttifera, sono stati raccolti circa 5000 mozziconi, nelle vie del porto, sui marciapiedi, tra i tavolati della banchina, nelle aiuole. La nota positiva della giornata è stato il gesto di Andrea, un fumatore che ha svuotato il suo portacenere tascabile nel nostro boccione, unendosi poi al nostro gruppo per una foto ricordo”.

“E’ chiaro che la situazione è davvero grave e, per cercare una soluzione al problema, Assonautica ha deciso di lanciare la campagna ‘Adotta un portacenere’. Verranno installate, su richiesta dei titolari di esercizi commerciali, delle bottiglie-portacenere. Gli esercenti dovranno impegnarsi a verificarne l’uso corretto ed a chiederne la sostituzione, quando necessaria”.

Assonautica ringrazia tutti i partecipanti e ricorda il prossimo appuntamento: sabato 15 luglio alle 9 allo Scaletto delle Fornaci di Savona, in collaborazione con l’associazione Amici dello Scaletto Furnaxi. Per la raccolta sulla spiagge sono necessari i guanti ed è consigliato un retino oppure una pinza.

“Confidiamo nella partecipazione della cittadinanza. Possiamo sperare in una inversione di rotta soltanto se ci convinciamo che non sempre sono necessarie grandi imprese, anche con piccoli gesti si ottengono grandi cambiamenti, se sono in molti a compierli”.

Nell’estate scorsa erano stati raccolti più di 48000 mozziconi.