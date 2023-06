Savona, oggetto volante “in picchiata”: l’analisi dell’avvistamento degli ufologi di Aria

Savona. Dopo il recente avvistamento, L’associazione A.R.I.A./D.A. (Associazione Ricerca Italiana Aliena Divulgazione Aerospaziale) rende noto che nella giornata di ieri, venerdì 9 giugno, ha ricevuto una segnalazione riguardante l’osservazione di un oggetto luminoso che è stato descritto come “cadente” dal cielo.

“La segnalazione – fanno sapere dall’associazione savonese – è stata effettuata dalla testimone Esauribetta (nome di riferimento su WhatsApp), che si trovava in gita nella città della Torretta. L’oggetto è stato avvistato anche da altre tre persone presenti sul luogo. La foto è stata scattata con un iPhone 12 mini all’altezza del noto ristorante Green sul lungomare. La testimone ha descritto l’oggetto come di seguito: ‘Era fumoso bianco. Cadeva in picchiata verticale con una leggera sbriciolatura. Era veloce, cadeva dall’alto, da molto in alto. Sembrava grosso'”.

L’orario dell’avvistamento è stato registrato alle ore 13:37 nella zona di un presunto impatto nell’entroterra di Vado Ligure.

Al momento, l’associazione A.R.I.A./D.A. fa sapere che “non sono stati riscontrati segni di eventuali mezzi cadenti o meteore osservate. È stata avanzata l’ipotesi che potrebbe trattarsi di un razzo segnalatore, anche se appare quasi improbabile considerando la grande distanza e le dimensioni descritte dagli osservatori. L’associazione invita chiunque abbia osservato qualcosa di simile o disponga di informazioni riguardanti il presunto oggetto a comunicarlo all’indirizzo email angelomaggioni71@gmail.com”.

“Si è anche ipotizzato che possa trattarsi di un presunto UFO crash, ma si sottolinea che al momento non sono disponibili dati sufficienti per giungere a una conclusione definitiva o fornire una spiegazione esaustiva. L’associazione A.R.I.A./D.A. resta in attesa di ulteriori informazioni e invita chiunque abbia osservato l’evento a collaborare per fornire maggiori dettagli sull’accaduto”, concludono.