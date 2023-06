Savona, nuove regole per le panchine tematiche: la giunta approva la delibera

Savona. Il Comune di Savona ha approvato le nuove norme che regolamentano le panchine tematiche. La giunta ha approvato nella seduta di ieri mattina la delibera.

Saranno accolte le domande presentate da associaziobi ed enti accreditati, ed escluse quelle dei singoli cittadini. Le panchine devono essere dipinte con i colori riconosciuti a livello nazionale. È inoltre stata fissata la grandezza della targhetta e messa sullo schienale in alto a sinistra.

L’idea era scaturita dall’ultima richiesta presentata: “Le richieste legate a questo tipo di iniziative iniziano infatti ad arrivare con regolarità – aveva raccontato l’assessore Maria Gabriella Branca – pochi giorni fa è stata inaugurata quella per la sicurezza sul lavoro e recentemente ne sono arrivate altre, ad esempio una per realizzare una panchina di colore azzurro come il colore simbolo dell’Unicef e un’altra per una panchina blu come simbolo di consapevolezza dell’autismo”.

L’ultima in piazza Giulio II è una panchina viola per i minori e le persone vulnerabili vittime di abusi sessuali. Una iniziativa nazionale partita proprio da Savona, grazie a Rete l’Abuso: la nuova panchina andrà ad aggiungersi a quella rossa contro la violenza sulle donne (e inaugurata il 12 maggio 2018) e quella bianca in memoria delle donne di Ravensbrück.