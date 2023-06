Savona, la prossima settimana apre il parcheggio di Parco Doria. E alle Fornaci: “Qui mancano posti auto”

Savona. Aprirà i prossimi giorni il parcheggio di Parco Doria, in via Braja. In questi giorni è stato fatto il collaudo e gli uffici hanno dato parere favorevole. Ci saranno oltre 20 posti auto.

Non si placa la polemica per i posti auto alle Fornaci, dopo il restyling di via Nizza, che ha comportato l’eliminazione di 90 parcheggi. “In questa zona ci sono tanti palazzi, e quindi tante auto, ma non abbiamo parcheggi e non sappiamo più dove metterle. Inoltre, ora nel varco tra le scuole elementari di corso Vittorio Veneto e il centro Olos hanno deciso di togliere dei parcheggi per fare un passaggio pedonale”, dice un residente di via Francesco Cilea.

“I varchi sono stati pensati per collegare l’Aurelia alle spiagge per il passaggio dei pedoni“, ha commentato l’assessore Lionello Parodi. “Dal mare, sabato e domenica è un delirio. Si cerca di fare controlli e le multe”.

La giunta è al lavoro per trovare soluzioni e recuperare altri parcheggi.