Savona, incidente stradale auto-moto a Maschio: due feriti, uno in codice rosso

Savona. Incidente stradale, una manciata di minuti prima delle 18, a Savona, in frazione Maschio.

Il sinistro si è verificato in via Nazionale Piemonte dove, stando a quanto riferito, a scontrarsi sono state un’auto ed una moto.

Sul posto, due ambulanze della Croce Oro Mare, l’automedica del 118 e la Polstrada.

Due le persone ferite in seguito al violento scontro. Una è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona; l’altra in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.